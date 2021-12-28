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    Рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки

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    Карета &laquo;швидкої&raquo; прямувала на виклик у село Любоіванівка - Рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки
    Карета «швидкої» прямувала на виклик у село Любоіванівка
    фото: головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    Співробітники ДСНС потім супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу

    У Миколаївській області вирує негода, регіон накрив сильний снігопад. В результаті «швидка» потрапила у сніговий замет, повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, 28 грудня о 10:25 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що карета швидкої медичної допомоги прямувала на виклик в село Любоіванівка Благодатненської територіальної громади Первомайського району та дорогою автомобіль застряг у сніговому заметі.

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    Рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки
    Рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки

    «На місце прибуло чергове відділення шостої державної пожежно-рятувальної частини п’ятого державного пожежно-рятувального загону. За допомогою буксирувального троса на автомобілі підвищеної прохідності рятувальники витягли «швидку» та медики змогли дістатися до місця виклику», – повідомили у ДСНС.

    Аби автомобіль знову не потрапив у снігову пастку рятувальники супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу.

    Як відомо, 28 грудня в Україну прийшов потужний циклон: рятувальники попередили про хуртовини і сніг до 20 см. Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних та північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

    Зазначимо, на півдні України вже почався крижаний апокаліпсис.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

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    Теги: ДСНС медицина Миколаївщина лікар надзвичайні ситуації рятувальники снігопад негода
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    Рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки