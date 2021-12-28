Рятувальники Миколаївщини витягли «швидку» із снігової пастки

Карета «швидкої» прямувала на виклик у село Любоіванівка

Співробітники ДСНС потім супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу

У Миколаївській області вирує негода, регіон накрив сильний снігопад. В результаті «швидка» потрапила у сніговий замет, повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 28 грудня о 10:25 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що карета швидкої медичної допомоги прямувала на виклик в село Любоіванівка Благодатненської територіальної громади Первомайського району та дорогою автомобіль застряг у сніговому заметі.

«На місце прибуло чергове відділення шостої державної пожежно-рятувальної частини п’ятого державного пожежно-рятувального загону. За допомогою буксирувального троса на автомобілі підвищеної прохідності рятувальники витягли «швидку» та медики змогли дістатися до місця виклику», – повідомили у ДСНС.

Аби автомобіль знову не потрапив у снігову пастку рятувальники супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу.

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