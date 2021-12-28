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    Прийшов потужний циклон: рятувальники попередили про хуртовини і сніг до 20 см

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    У вівторок Україну завалить снігом - Прийшов потужний циклон: рятувальники попередили про хуртовини і сніг до 20 см
    У вівторок Україну завалить снігом
    фото: glavcom.ua

    Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України

    Синоптики повідомили про різке погіршення погоди 28 грудня. В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см) у таких областях:

    • південних,
    • вночі у Вінницькій,
    • Хмельницькій,
    • Чернівецькій областях,
    • вдень у центральних,
    • східних.

    Мокрий сніг, дощ, ожеледь очікуються у таких регіонах:

    • південних,
    • центральних.

    Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних та північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

    «Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів», - попередили в ДСНС.

    Також раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС атмосферне явище надзвичайні ситуації рятувальники снігопад вітер дощ
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    Прийшов потужний циклон: рятувальники попередили про хуртовини і сніг до 20 см