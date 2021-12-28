Як на Батьківщині Хмельницького і Шевченка борються зі снігом. Фотогалерея

На дорогах Черкаської області, яка є Батьківщиною видатного митця Тараса Шевченка та творця Української козацької держави Богдана Хмельницького, працює понад 60 снігоприбиральних машин. Про це Суспільному повідомив речник Служби автомобільних доріг Юрій Дубрава.

Снігопад розпочався ввечері 27 грудня з Уманщини, а згодом дістався Звенигородського та Черкаського районів, розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

«Станом на ранок 28 грудня проїзд державною мережею автомобільних доріг забезпечений, обмежень у русі немає», — розповів Юрій Дубрава.

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Нині дорожники очищують дороги від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами для ліквідації слизькості та недопущення утворення ожеледиці, додав речник.

Впродовж доби на автодорогах Черкащини працювали 62 машини спецтехніки та 70 працівників, додав Юрій Дубрава.

За добу шляховики використали понад 500 тонн протиожеледної суміші.

Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Також протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ.

Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.