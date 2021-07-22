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    У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним (відео)

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    У Запорізькій мерії підтвердили, що на відео директорка гімназії №54 Катерина Бояр - У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним (відео)
    У Запорізькій мерії підтвердили, що на відео директорка гімназії №54 Катерина Бояр
    Колаж: ria-m.tv

    Жінка хамила правоохоронцям та погрожувала, що напише заяву про спробу зґвалтування

    У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним, які зупинили її з чоловіком за нетверезе кермування. Про це пише «Риа Мелитополь».

    Зазначається, що у районі гіпермаркету «Епіцентр» патрульні зупинили автомобіль, в якому знаходилися п'яне подружжя. Жінка хамила правоохоронцям та погрожувала, що напише заяву про спробу зґвалтування. «Зняли з мене труси та намагалися зґвалтувати», – каже вона на відео.

    Виявилося, що п’яна жінка – директорка Запорізької гімназії №54 Катерина Бояр.

    У мерії повідомили, що офіційної інформації про те, хто був за кермом, немає. Вони підтвердили, що на відео дійсно директорка гімназії.

    Жінка знаходиться офіційно у відпустці, по її завершенню департамент освіти буде «розв'язувати цю проблему» У мерії також відзначили, що така ситуація є неприпустимою для співробітника сфери освіти, додає ZаБор.

    Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала у ДТП на вулиці Прирічній, 27.

    Теги: Національна поліція України Запоріжжя школа автомобіль алкогольне сп'яніння жінка
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    У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним (відео)