У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним (відео)

У Запорізькій мерії підтвердили, що на відео директорка гімназії №54 Катерина Бояр

Жінка хамила правоохоронцям та погрожувала, що напише заяву про спробу зґвалтування

У Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним, які зупинили її з чоловіком за нетверезе кермування. Про це пише «Риа Мелитополь».

Зазначається, що у районі гіпермаркету «Епіцентр» патрульні зупинили автомобіль, в якому знаходилися п'яне подружжя. Жінка хамила правоохоронцям та погрожувала, що напише заяву про спробу зґвалтування. «Зняли з мене труси та намагалися зґвалтувати», – каже вона на відео.

Виявилося, що п’яна жінка – директорка Запорізької гімназії №54 Катерина Бояр.

У мерії повідомили, що офіційної інформації про те, хто був за кермом, немає. Вони підтвердили, що на відео дійсно директорка гімназії.

Жінка знаходиться офіційно у відпустці, по її завершенню департамент освіти буде «розв'язувати цю проблему» У мерії також відзначили, що така ситуація є неприпустимою для співробітника сфери освіти, додає ZаБор.

Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала у ДТП на вулиці Прирічній, 27.