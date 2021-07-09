У Кривому Розі відпочивальник врятував п'яного чоловіка, що тонув

Люди, які перебували на місці події, «тупо стояли і дивилися на мертве тіло, нічого не роблячи»

У Кривому Розі чоловік врятував відпочивальника, якого витягли з води без ознак життя. Про це повідомила його дружина Інна Сапега в Facebook.

Біля кар'єру пара помітила, що у воду зайшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Пізніше жінка звернула увагу, що той плаває обличчям вниз.

«І тут один чоловік починає бігти у воду, тягнути на берег за руку людини. У мене шок. Діма схоплюється і біжить до них. Я за ним. Дістали чоловіка синьо-чорного по плечі, обличчя і вуха прям чорні, без ознак життя, не дихав, пульсу не було», – йдеться в повідомленні.

Люди, які перебували на місці події, «тупо стояли і дивилися на мертве тіло, нічого не роблячи».

«Діма почав плескати його по обличчю і спині в надії, що вода вийде і чоловік прокинеться, але було марно. Після чоловік перевернув його на спину і почав робити непрямий масаж серця. Чоловік, який стояв поруч, продовжував твердити, що це марно, але Діма продовжував реанімувати його. Йому потрібна була допомога, щоб хтось робив штучне дихання, а він продовжував робити не прямий масаж серця, але всі тупо стояли і нічого не робили», – зазначила вона.

Відпочивальники викликала швидку, згодом чоловік почав дихати.

«Ми дочекалися швидку, його забрали. Сподіваємося, що його відкачають і старання чоловіка були не марні», – написала жінка.

Додамо, що суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Наталія Кирилюк загинула на відпочинку.

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