На Київщині молодик влаштував дебош у відділенні поліції

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за хуліганство і непокору

Поліцейські Макарова затримали чоловіка, який напідпитку прийшов у відділення поліції та влаштував там дебош. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

25-річний житель селища Липівка напідпитку прийшов до відділення поліції у смт Макарів Бучанського РУП, аби виразити невдоволення тим, що на нього правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП, а автомобіль, яким він керував у нетверезому стані, вилучили й помістили на майданчик тимчасового тримання.

Працівники поліції неодноразово зробили зауваження щодо поведінки чоловіка, однак молодик і надалі продовжив дебоширити.

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП, проте під час складання іншого адмінпротоколу за ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП молодик накинувся з кулаками на поліцейських, завдавши тілесних ушкоджень.

Дебошира затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Дебошира затримали у порядку ст. 208 КПК України

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.