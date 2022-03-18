У Запоріжжі виготовлятимуть інноваційні бронежилети для потреб ЗСУ

Розробка нових моделей бронежилетів почалася ще у 2014 році

У Запоріжжі наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані для виготовлення бронежетелів

У Запоріжжі створено наукову групу, яка буде займатися виготовленням сучасних бронежилетів. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

«До складу групи увійшли 19 осіб – керівники підприємств, військові та науковці, в тому числі 6 відомих професорів», – розповів Старух.

Розробка нових моделей бронежилетів почалася ще у 2014 році, а отже незабаром наукова група опрацює наявні дані та надасть пропозиції. Паралельно вирішується питання випробування та сертифікації, додав голова Запорізької ОВА.

«За словами спеціалістів, у нашому регіоні наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані. Їх достатньо для виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу», – зазначив він.

Нагадаємо, за десять днів березня в Україну надійшло 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги з-за кордону. Вона розподіляється через обласні гуманітарні хаби на Схід, Південь та Центр України.