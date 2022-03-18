Путін на Радбезі Росії розказав про війну та свої міжнародні контакти

Путін дистанційно поспілкувався із частиною членів Ради безпеки Росії, розповівши про те, як він активно веде міжнародні переговори

У Росії відбулася нарада президента з постійними членами Ради безпеки Росії

Президент Росії Володимир Путін дистанційно провів засідання нараду з окремими членами Радбезу. Про це пише пресслужба Ради безпеки.

Засідання відбувалося у форматі відеоконференції. Присутніми були лише постійні члени Радбезу, до того ж, не усі – була відсутня очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Темою наради стала «спеціальна операція Збройних Сил України в Україні». Також члени Радбезу обговорили поточну міжнародну ситуацію.

«Президент докладно інформував постійних членів Ради безпеки про свої численні міжнародні телефонні контакти», – повідомила пресслужба Радбезу. З ким саме контактував Володимир Путін, і якими є наслідки цих контактів – невідомо.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство отримало величезну кількість заявок від добровольців з усього світу, які нібито прагнуть брати участь «у тому, як вони вважають, визвольному русі». Найбільше, за словами Шойгу, таких заявок надійшло з Близького Сходу – більше 16 тис.

Крім того, міністр оборони Росії заявив, нібито в руках російських військових опинилося багато трофейної української зброї – зокрема, «багато комплексів Javelin та Stinger». Їх Шойгу запропонував передати на потреби «ДНР» та «ЛНР». Путін підтримав цю пропозицію очільника Міноборони.

Президент Росії також наказав Сергію Шойгу забезпечити перевезення найманців, які хочуть брати участь у російсько-українській війні, у зону бойових дій.

Нагадаємо, поблизу українського кордону у Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях російський агресор розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії.

Крім того, американське видання The Wall Street Journal заявило, що Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планується використовувати для штурму українських міст.

Натомість Головне управління розвідки Міністерства оборони України запевняє, що сирійські найманці хочуть приїхати до України, щоб нелегально мігрувати до ЄС.