70 тис. тонн за 10 днів: Офіс президента прозвітував про обсяги гумдопомоги з-за кордону

Гуманітарна допомога направляться до тих, хто її потребує

За десять днів березня в Україну надійшло 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги з-за кордону. Вона розподіляється через обласні гуманітарні хаби на Схід, Південь та Центр України. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Лише за добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей, додав він.

Серед гуманітарного вантажу – товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг.

Тимошенко зазначив, що гуманітарна допомога розвантажується в логістичних центрах, звідки направляться в усі сім районів Київщини.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час ефіру на загальнонаціональному каналі зазначив, що уточнюється інформація щодо всіх об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок агресії.

Йдеться про житлові будинки, об’єкти соціальної та іншої інфраструктури, дороги тощо.