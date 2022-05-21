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    Події в Україні

    У Запоріжжі волонтери створюють гігантський бронежилет

    Бронежилет-гігант створюють уже чотири тижні - У Запоріжжі волонтери створюють гігантський бронежилет
    Бронежилет-гігант створюють уже чотири тижні
    фото: ukrinform.ua

    Вага виробу – 3 тонни, його зварюють із автомобільних ресор

    У Запоріжжі волонтери центру «Паляниця» створюють гігантський бронежилет. Його вага становитиме близько 3 тонн. Такого експонату немає в жодному музеї. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Створили групу зварників і вирішили зробити такий експонат – це бронежилет, модель «Топчик», як ми називаємо. Він буде копією справжнього бронежилета, який ми створюємо для наших воїнів, але у збільшеному масштабі. Тут будуть кишені для магазинів, з патронами та гранатами Ззаду, замість клапана, куди вставляється плита, будуть двері, в які можна ввійти, також буде кілька щаблів, щоб можна було сфотографуватися», – розповів волонтер Геннадій Вовченко.

    Бронежилет планують поставити біля входу до волонтерського центру. Фото: «Укрінформ»

    Бронежилет планують поставити біля входу до волонтерського центру. Фото: «Укрінформ»

    За його словами, бронежилет-гігант, вагою близько 3 тонн, створюють з автомобільних ресор, які не пройшли відстріл та не можуть бути використані для створення бронеплит.

    «Тут тривалий процес створення, тому що автомобільні ресори – специфічна деталь, яка вариться спеціальними електродами та особливим способом. Ми вже працюємо четвертий тиждень і ще тижнів три точно працюватимемо», – додав волонтер.

    Спочатку експонат планують поставити біля входу до волонтерського центру. Якщо він матиме попит, то, можливо, його возитимуть містами, повідомляють волонтери.

    Раніше народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала Харків.

    Зокрема, вона побувала на Північній Салтівці. Саме цей район міста найбільше постраждав від обстрілів російської армії. З міркувань безпеки Тимошенко була одягнена в бронежилет, однак не зрадила елементу свого фірмового стилю – підборам.

    Теги: Харків росія Юлія Тимошенко Батьківщина окупанти війна волонтер музеї партії Україна модель окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі волонтери створюють гігантський бронежилет