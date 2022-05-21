У Запоріжжі волонтери створюють гігантський бронежилет

Вага виробу – 3 тонни, його зварюють із автомобільних ресор

У Запоріжжі волонтери центру «Паляниця» створюють гігантський бронежилет. Його вага становитиме близько 3 тонн. Такого експонату немає в жодному музеї. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Створили групу зварників і вирішили зробити такий експонат – це бронежилет, модель «Топчик», як ми називаємо. Він буде копією справжнього бронежилета, який ми створюємо для наших воїнів, але у збільшеному масштабі. Тут будуть кишені для магазинів, з патронами та гранатами Ззаду, замість клапана, куди вставляється плита, будуть двері, в які можна ввійти, також буде кілька щаблів, щоб можна було сфотографуватися», – розповів волонтер Геннадій Вовченко.

Бронежилет планують поставити біля входу до волонтерського центру. Фото: «Укрінформ»

За його словами, бронежилет-гігант, вагою близько 3 тонн, створюють з автомобільних ресор, які не пройшли відстріл та не можуть бути використані для створення бронеплит.

«Тут тривалий процес створення, тому що автомобільні ресори – специфічна деталь, яка вариться спеціальними електродами та особливим способом. Ми вже працюємо четвертий тиждень і ще тижнів три точно працюватимемо», – додав волонтер.

Спочатку експонат планують поставити біля входу до волонтерського центру. Якщо він матиме попит, то, можливо, його возитимуть містами, повідомляють волонтери.

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