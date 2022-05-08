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    «Це воронка?». Юлія Тимошенко у бронежилеті та на підборах відвідала Харків

    Тимошенко була одягнена в бронежилет, однак не зрадила елементу свого фірмового стилю&nbsp;&ndash; підборам - «Це воронка?». Юлія Тимошенко у бронежилеті та на підборах відвідала Харків
    Тимошенко була одягнена в бронежилет, однак не зрадила елементу свого фірмового стилю – підборам

    Тимошенко побувала на Північній Салтівці

    Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала Харків.

    Зокрема, вона побувала на Північній Салтівці. Саме цей район міста найбільше постраждав від обстрілів російської армії.

    З міркувань безпеки Тимошенко була одягнена в бронежилет, однак не зрадила елементу свого фірмового стилю – підборам.

    «Головний висновок: влада має негайно створити спеціальний фонд для відновлення житла, яке було зруйновано внаслідок бойових дій. Місцева влада мусить без зволікань провести усі процедури, які дозволять людям отримати виплати для ремонту або ж нові оселі замість знищених путінськими окупантами», – зазначила Тимошенко.

    Теги: Харків росія Юлія Тимошенко Батьківщина окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    «Це воронка?». Юлія Тимошенко у бронежилеті та на підборах відвідала Харків