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    Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

    Мстислав Чернов&nbsp;та&nbsp;Євген Малолєтка&nbsp;&ndash;&nbsp;лауреати Премії імені Георгія Ґонґадзе - Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців
    Мстислав Чернов та Євген Малолєтка – лауреати Премії імені Георгія Ґонґадзе
    фото: Олександр Куликов

    Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів Маріуполя

    У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналісти й фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.

    Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

    фото: Олександр Куликов
    фото: Олександр Куликов

    Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

    «Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей. Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні», – так про роботу цьогорічних лауреатів висловився Член Капітули, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

    • Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент.

    Також Чернов є Президентом Української асоціації професійних фотографів.

    • Євген Малолєтка – фотокореспондент.

    Почав кар’єру фотографа у 2009 році. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

    За годину до повномасштабного вторгнення росіян Євген Малолєтка з Мстиславом Черновим прибули до Маріуполя.

    Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів міста.

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    Допис, поширений Evgeniy Maloletka (@evgenymaloletka)

    Також цього року вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе запроваджено Спеціальну відзнаку. Нею Капітула посмертно відзначила фотожурналіста Макса Левіна «за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу».

    Тим часом об’єднання Babylon'13 опублікувало відео, зняте українським бійцем Дмитром Козацьким із позивним «Орест» в останній день на оточеному заводі.

    Теги: росія окупанти фотограф війна культура фотокореспондент Україна журналіст премія окупація #stoprussia
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    Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців