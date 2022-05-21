Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів Маріуполя

У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналісти й фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.

Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

фото: Олександр Куликов

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

«Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей. Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні», – так про роботу цьогорічних лауреатів висловився Член Капітули, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент.

Також Чернов є Президентом Української асоціації професійних фотографів.

Євген Малолєтка – фотокореспондент.

Почав кар’єру фотографа у 2009 році. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

За годину до повномасштабного вторгнення росіян Євген Малолєтка з Мстиславом Черновим прибули до Маріуполя.

Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів міста.

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Також цього року вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе запроваджено Спеціальну відзнаку. Нею Капітула посмертно відзначила фотожурналіста Макса Левіна «за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу».

Тим часом об’єднання Babylon'13 опублікувало відео, зняте українським бійцем Дмитром Козацьким із позивним «Орест» в останній день на оточеному заводі.