Керівництво Закарпаття саботувало створення тероборони – політолог

Закарпаття виявилося не готовим до війни через амбіції керівництва області, – Приходько

Територіальна оборона Закарпатської області була сформована із запізненням через амбіції керівництва області. Таку думку у своєму блозі на Цензор.нет висловив медіа аналітик, політолог та громадський діяч Назар Приходько.

«Територіальну оборону на Закарпатті почали формувати лише в лютому, коли в більшій частині Україні вона вже були сформована. Зокрема лише на середину лютого було призначено керівника бригади та керівників батальйонів ТРО. Керівний офіцерський склад бригади та батальйонів на 80%, включно з комбригом та комбатами – без досвіду в керівних посадах в ЗСУ та без досвіду участі в бойових діях. До 24 лютого, а саме до початку війни, взагалі ніхто з керівництва області навіть не думав займатися організаційною роботою щодо ТРО. Як результат – вся інфраструктура, яка була надана для ТрО, виявилась практично непридатною для розміщення людей», – пише Приходько.

За його словами, за два місяці перебування територіальної оборони на Закарпатті не було централізованого злагодження, тренування або відпрацювання тактики та навчання. Мали місце лише поодинокі випадки виїздів на стрільбища, а навчання відбувалося за ініціативи самих бійців, які запрошували медиків або інших спеціалістів.

«В результаті маємо ситуацію, де бійці ТрО та більшість вчилися, як складати і розкладати автомат і відстріляли 20-30 патронів за 2 місяці. Перша група бійців, які добровільно поїхали в зону бойових дій (по 60-70 чоловік з кожного батальйону) – це були добровольці. Коли стало питання, що закарпатську ТрО переміщують у зону бойових дій на різні ділянки, то почався шок і істерика, як у командування, особового складу, так і в керівництва області. Іншим результатом такої бездіяльності є дезертирство, мітинги дружин, низький рівень бажання йти служити», – написав експерт.

На його думку, керівництво області максимально саботувало підготовку до участі у бойових діях. При цьому голова Закарпатської ВЦА Віктор Микита, коли йому повідомили, що потрібно виправляти ситуацію, заявив, що у нього все під контролем і відмовився від порад.

«Він оголосив себе головним захисником Закарпаття, сказав, що повністю все контролює. А всіх, хто хотів виправити ситуацію, назвав такими, що йому заважають працювати. Показово, що і сам голова ВЦА, так і голови райадміністрацій не дозволяли керівникам батальйонів проводити навчання чи інші заходи без їх безпосереднього дозволу. Навіть сьогодні коли на Сході відбуваються жорсткі бойові дії, він на останній сесії сказав, що в області все чудово і Закарпатська ТрО злагоджена, а область захищена на 101%. Тобто, голова ВЦА або через свої амбіції або через брак розуміння та досвіду, саботував ефективну роботу по територіальній обороні. Зараз ситуація з ТрО Закарпаття покращилась, бійців почали серйозно вчити, оскільки вище військове керівництво ЗСУ побачило помилки, допущені на обласному рівні. Бо керівництво ЗСУ, робить все можливе, що б всі військові, зокрема і підрозділи ТрО були вивчені і всім необхідним забезпечені, щоб всі повернулися живими, а не, як дехто каже у владі і не лише Закарпатської області: «повернуться і права качати будуть». Не треба цього боятись, нехай після перемоги виграють та краще повертаються і качають права, ніж загинуть та залишать дітей сиротами», – пише Назар Приходько.