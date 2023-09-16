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У знищеному окупантами Маріуполі відкрився ресторан із цинічною назвою

Надія Карбунар
glavcom.ua
У знищеному окупантами Маріуполі відкрився ресторан із цинічною назвою
Окупанти відкрили заклад із цинічною назвою «Імперія» просто поруч зі зруйнованими багатоповерхівками
фото: Андрющенко Time/Telegram

Пафосний заклад розташувався на фоні зруйнованих багатоповерхівок

У тимчасово окупованому Маріуполі, інфраструктуру якого майже повністю знищили російські війська, з'явився новий ресторан. Окупанти відкрили заклад із цинічною назвою «Імперія» просто поруч зі зруйнованими багатоповерхівками. Про це повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Він також опублікував фото нового закладу, відкритого росіянами.

У знищеному окупантами Маріуполі відкрився ресторан із цинічною назвою фото 1

«Новий ресторан від русні для русні в Маріуполі. Бл*дський символізм у всьому. І вони навіть роблять це не навмисно», – написав Андрющенко.

9 фото
На весь екран

Крім того, радник мера Маріуполя поділився свіжими фото маріупольських вулиць. У місті, де колись вирувало життя, важко відшукати вцілілу будівлю.

Раніше повідомлялося, що окупанти роблять життя містян нестерпним. В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ.

До слова, До Дня незалежності України на каналі СТБ відбулася прем'єра військової драми «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». В основі фільму – реальні події в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте фільм викликав громадське обурення, а українці щодня обговорювали його в соціальних мережах.

Зрештою, скандальний фільм «Юрик» про окупований Маріуполь вилучено з показу.

Теги: окупанти ресторан радник

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