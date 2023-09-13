Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців

Мешканців викидають на вулицю, а квартири будують для росіян

У нових будинках, які Росія будує у Маріуполі, квартири не віддають людям, які втратили житло, а виставляють на продаж. Про це розповів український журналіст Денис Казанський у Facebook.

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«Відбувається це за такою схемою. Розбитий обстрілом будинок зносять. На його місці будують новий. А колишнім мешканцям оголошують, що формально це вже не їхній будинок, а інший. Тому й квартири їм у ньому не належать», – розповідає журналіст.

За словами Дениса Казанського, здебільшого таке практикується у центрі міста. Там найкращі ділянки «російські визволителі» залишили для себе. Корінних мешканців звідти викидають, залишки їхніх будинків знищують, а замість них будують квартири в іпотеку для росіян.

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Маріупольці розповіли як росіяни відібрали їхні квартири

Через те, що в багатьох маріупольців документів на квартири немає, адже ті згоріли, вони не можуть довести право власності. Тим, у кого крім згорілих квартир була ще якась нерухомість, просто відмовляють у компенсаціях на тій підставі, що є інше житло і його вистачить.

Таку схему використали із будинком на Нахімова 82.

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Будинок на Нахімова 82 фото: Facebook Дениса Казанського

«Раніше там стояла «сталінка», яку російська армія розбомбила та спалила. Тепер на її місці будують житловий комплекс, квартири у якому продають за гроші. А мешканців «сталінки» просто викинули на вулицю. Ситуація настільки дика, що про неї навіть зняв сюжет місцевий телеканал», – пише Денис Казанський.

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Раніше повідомлялося, що окупанти роблять життя містян нестерпним. В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ.

До слова, До Дня незалежності України на каналі СТБ відбулася прем'єра військової драми «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». В основі фільму – реальні події в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте фільм викликав громадське обурення, а українці щодня обговорювали його в соціальних мережах.

Зрештою, скандальний фільм «Юрик» про окупований Маріуполь вилучено з показу.