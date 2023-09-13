Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців
Маріупольці не можуть довести право власності, бо документи на квартири згоріли
фото: Facebook Дениса Казанського

Мешканців викидають на вулицю, а квартири будують для росіян

У нових будинках, які Росія будує у Маріуполі, квартири не віддають людям, які втратили житло, а виставляють на продаж. Про це розповів український журналіст Денис Казанський у Facebook.

«Відбувається це за такою схемою. Розбитий обстрілом будинок зносять. На його місці будують новий. А колишнім мешканцям оголошують, що формально це вже не їхній будинок, а інший. Тому й квартири їм у ньому не належать», – розповідає журналіст.

За словами Дениса Казанського, здебільшого таке практикується у центрі міста. Там найкращі ділянки «російські визволителі» залишили для себе. Корінних мешканців звідти викидають, залишки їхніх будинків знищують, а замість них будують квартири в іпотеку для росіян.

Маріупольці розповіли як росіяни відібрали їхні квартири 

Через те, що в багатьох маріупольців документів на квартири немає, адже ті згоріли, вони не можуть довести право власності. Тим, у кого крім згорілих квартир була ще якась нерухомість, просто відмовляють у компенсаціях на тій підставі, що є інше житло і його вистачить.

Таку схему використали із будинком на Нахімова 82.

3 фото
На весь екран
Будинок на Нахімова 82
фото: Facebook Дениса Казанського

«Раніше там стояла «сталінка», яку російська армія розбомбила та спалила. Тепер на її місці будують житловий комплекс, квартири у якому продають за гроші. А мешканців «сталінки» просто викинули на вулицю. Ситуація настільки дика, що про неї навіть зняв сюжет місцевий телеканал», – пише Денис Казанський.

Раніше повідомлялося, що окупанти роблять життя містян нестерпним. В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ.

До слова, До Дня незалежності України на каналі СТБ відбулася прем'єра військової драми «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». В основі фільму – реальні події в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте фільм викликав громадське обурення, а українці щодня обговорювали його в соціальних мережах.

Зрештою, скандальний фільм «Юрик» про окупований Маріуполь вилучено з показу.

Теги: Маріуполь нерухомість житло росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців
Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців
ПФУ попередив українців про наслідки помилок у документі
ПФУ попередив українців про наслідки помилок у документі
Загинула під час евакуації. Згадаймо 12-річну Вероніку Куц з Чернігова
Загинула під час евакуації. Згадаймо 12-річну Вероніку Куц з Чернігова
Мінсоцполітики запустило персональні соціальні картки в чотирьох областях України
Мінсоцполітики запустило персональні соціальні картки в чотирьох областях України
Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці
Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
12K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
9068
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
9068
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
8312
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
8209
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту