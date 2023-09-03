Фільм про окупований Маріуполь викликав скандал у мережі: подробиці

Українці обурилися сюжетом та звинуватили авторів у брехні

У мережі розгорівся справжній скандал навколо нової художньої стрічки «Юрик», яка розповідає про перші дні війни у захопленому російськими окупантами місті. Прем'єра фільму відбулася до Дня Незалежності України на одному з телеканалів. Як розповіли продюсери, в основі сюжету лежать реальні події. За словами авторів фільму, вони взяли за базу реальну історію хлопчика, який самотужки дістався до кордону зі Словаччиною, поки його рідні перебували в окупації.

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У фільмі розповідають історію 11-річного хлопчика на ім'я Юрик, який разом з батьками, сестрою, бабусею та дідусем мешкав в Маріуполі. Під час обстрілів міста тато, дідусь та сестричка школяра загинули, а вони разом з мамою та важкохворою бабусею ховалися у підвалі будинку.

Мама Юрика наважується на відчайдушний крок та вирішує відправити сина одного до Естонії, де живуть їхні родичі. Вона пише сину номер рідних просто на спині та відправляє його евакуаційним автобусом з блокадного міста.

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Скандал навколо фільму

Однак одразу ж після виходу стрічки на екрани Мережа вибухнула негативними коментарями. Мешканці Маріуполя та звичайні українці, які не з чуток знають, що насправді відбувалося в захопленому окупантами місті, обурилися сюжетом та звинуватили авторів у брехні.

Найбільше людей обурило те, що у фільмі у головних героїв були і світло, і вода, і навіть змога спокійно пересуватися містом, коли його безжально обстрілювали вороги. До того ж, у стрічці Юрика разом з іншими маріупольцями евакуюють з міста представники ОБСЄ напівпорожньому автобусі, хоча насправді, за словами реальних мешканців, про таке вони навіть не мріяли.

«Із реальними подіями немає нічого спільного! Яка евакуація?! Яке ОБСЄ?! Люди в Маріуполі залишились сам на сам з ворогом!»

«Голод, холод, страх. Сміття, кров, фекалії, трупний запах. Братські могили в підвалах багатоповерхівок, купа трупів прямо на вулицях і масові захоронення в полях. І у вас піднялася рука зняту це ваше «художнє бачення». Ганьба».

«Цей фільм не про Маріуполь! Спитайте в кожного маріупольця! Це плювок у наші душі!»

«Мене розпирає від злості, як можна було заради хайпу плюнути в обличчя півмільйонному місту?!»

«Це абсолютно неприпустимо! Фільм, який спотворює реальні події та викликає обурення кожного маріупольця!»

На скандал навколо прем'єри також відреагували українські зірки. Серед них ведучий Андрій Бєдняков, який сам родом з Маріуполя.

«Там було в тисячі разів страшніше, ніж те, що показано в фільмі. Це дуже боляче. Тому зараз, напевно, треба знімати документальне кіно. Спілкуватися з тими, хто безпосередньо там був. I показувати світові весь жах Маріуполя. Я нікого не хочу образити. Я просто висловив свою думку. Бо всі ми хочемо, щоб рівень нашого кіно зростав. Думаю, в цьому зацікавлені всі. Від акторів, режисерів і до продюсерів. Але я хочу, щоб було більше правди в сценарії навіть художнього кіно, особливо коли написано «На реальних подіях», – сказав Бєдняков.

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Також свою думку висловила акторка Ірма Вітовська. Вона попросила своїх колег не торкатися цих болючих для українців тем заради чергового художнього фільму, а залишити це для документалістів, які висвітлюють правду, а не чийсь задум.

«Є багато можливостей знімати про сьогодні, не торкаючись такої складної теми. Все ще буде, потім, і знято буде надталановито, бо визріє (а може вже зріє) той, хто зможе це прокричати. Але це буде тоді, коли цей «крик» буде не тому, що треба, а тому, що він нестримний і чесний. Прошу колег не брати гріх на душу. Маріуполь, Буча, Ізюм… Ще багато пекла відкриємо, не ризикуйте власним ім’ям. Для таких тем є документальне кіно», – сказала акторка.

Реакція авторів стрічки «Юрик»

Команда фільму також відреагувала на коментарі українців. Однак перша реакція продюсерки фільму Тетяни Куц викликала ще більший резонанс у Мережі. У своєму коментарі продюсерка буквально звинуватила маріупольців у тому, що РФ розпочала війну.

Щоправда, вже наступного дня Куц вибачилася за свої слова та сказала, що «емоції взяли верх».

Напевно, краще б було пояснити, що «Юрик» – не документальне кіно і не кіно про Маріуполь, а історія однієї конкретної дитини, викладена у художньому творі. Що ми прагнули уникнути надмірної ретравматизації тих, хто в реальності пережив усі жахи окупації. Що наша команда, створюючи цей фільм в умовах повномасштабної війни, вклала у нього свої серця і душі, і розповіді близьких нам людей, які також евакуювалися з окупованого Маріуполя. Але емоції взяли верх. Можливо, через те, як сильно наша команда вірила в соціальну місію «Юрика». А можливо через неготовність на той момент за рівнем критики побачити біль, який відчули люди під час перегляду. В будь якому разі, це було неприпустимо. Тому я хочу вибачитися перед усіма маріупольцями за свій коментар.

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Пізніше представники OsnovaFilm принесли офіційні вибаченні мешканцям Маріуполя. Вони наголосили на тому, що фільм є художнім, а також пообіцяли, що з фільму будуть видалені сцени, які сильно відрізняються від реальності.

«Ми чуємо і поважаємо реакцію українців, яких обурює неповне і полегшене відтворення реальності окупованого Маріуполя у фільмі. Ми вже вжили заходів, аби «Юрик» не позиціонувався як заснований на реальних подіях. Художній фільм «Юрик» промарковано текстом, яка попереджає глядачів, що стрічка є виключно художньою та не претендує на відображення реальної трагедії, яку вчинили окупаційні війська РФ в м.Маріуполь. Також «Юрик» буде доповнений документальними фактами, що підтверджують – реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення. Цей документальний постскриптум буде створено в співпраці з маріупольцями, які опікуються фіксацією російських злочинів, і захисниками міста. Будь-які згадки ОБСЄ будуть вилучені з фільму. На це нам потрібен час, сподіваємось на розуміння. По готовності обов'язково сповістимо усіх наших глядачів», – ідеться в повідомленні.