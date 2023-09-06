Скандальний фільм «Юрик» про окупований Маріуполь вилучено з показу

Сюжетну лінію про евакуацію ОБСЄ, якої у Маріуполі насправді не було, глядачі критикують найбільше

Автори пообіцяли доопрацювати стрічку й замінити деякі епізоди

Телеканал СТБ вилучив з показу поточну версію художнього фільму «Юрик» і доручив виробнику стрічки OsnovaFilm Рroduction внести значні зміни. Про це повідомила пресслужба мовника.

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«Ми дякуємо жителям Маріуполя, захисникам міста та всім українцям, які звернули нашу увагу на невідповідність частини сцен в художньому фільмі «Юрик» історичній правді. СТБ вилучить з показу поточну версію стрічки та приносить вибачення перед глядачами, яких ранив її показ», – йдеться в повідомленні.

«Художні переосмислення не можуть викривляти правди про масштаб наслідків російського терору, відображення реальності має бути чутливішим, уважнішим і більш вивіреним з точки зору фактчекінгу. Особливо за наявності згадок про конкретні міста, події та обставини російсько-української війни. Це важливий урок не тільки для нас, а і для всієї індустрії», – додав мовник.

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OsnovaFilm Рroduction пропонують розробити нову версію фільму, зокрема, забрати «будь-які згадки Маріуполя як місця, у якому розгортаються події» та не використовувати назв населених пунктів, які перебували або досі перебувають під російською окупацією.

Художня стрічка також повинна містити документальний постскриптум з реальними фактами про масштаб російських злочинів і жертв та не демонструвати «прояви інших організацій в частині висвітлення евакуаційного процесу».

Також фільм промаркують текстом, який попереджатиме глядачів, що стрічка є виключно художньою та не претендує на відображення реальної трагедії, яку вчинили окупаційні війська Росії.

Крім того, стрічку доповнять фактами, що підтверджують – реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення: «Цей документальний постскриптум буде створено у співпраці з маріупольцями, які опікуються фіксацією російських злочинів, і захисниками міста».

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Стрічки «Юрик» на платформі YouTube більше немає.

Воєнна драма «Юрик» – проєкт спільного виробництва, який на замовлення СТБ створили український продакшн OsnovaFilm та естонський телеканал ETV. Заснована на реальних подіях картина розповідає історію 11-річного маріупольця Юрика, який унаслідок воєнної агресії росіян втратив свого батька, сестру та дідуся. Російськими обстрілами була знищена квартира, де жила родина хлопця. Юрик разом з мамою та важкохворою бабусею переховувався у підвалі будинку. Мама дитини наважується на відчайдушний крок та відправляє сина одного до Естонії, де в них живуть родичі. На спині хлопчика вона пише номер рідних і садить дитину на евакуаційний автобус з Маріуполя. Дорогою Юрик зустрічає різних людей і переживає різні ситуації. У хлопчика є реальний прототип – 11-річний Хасан, який у березні минулого року сам виїхав із Запоріжжя до Словаччини. Свого часу сім'я Хасана перебралася до України з розбомбленого Алеппо. Щоб син не загубився, мама написала номер телефона словацьких родичів йому на руці.

Нагадаємо, прем’єра телевізійного фільму «Юрик» викликала критику в ЗМІ та соцмережах аж до вимоги маріупольців до творців стрічки попросити вибачення, видалити її з YouTube та скасувати плани щодо подальших показів.

Глядачів обурює, що в персонажів фільму було і світло, і вода, вони вільно пересувалися містом, хоча відомо багато випадків, зафіксованих на відео, коли в жителів на вулицях у Маріуполі стріляли. Маріупольці здивовані, як у фільмі показують підвали – просторі, світлі, сухі та теплі, скрізь є свічки чи буржуйки, стоять ліжка і затишно цокає годинник.

Крім того, у персонажів у кіно заряджені телефони і є зв'язок, якого насправді не було в блокадному Маріуполі.

Сюжетну лінію про евакуацію ОБСЄ, якої у Маріуполі насправді не було, глядачі критикують найбільше.

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Одним із перших із обуренням виступив фотограф із Маріуполя Євген Сосновський, який зазначив, що хоча такі фільми, як «Юрик», потрібно створювати, вони «повинні бути набагато чеснішими». Акторка Ірма Вітовська також закликала кінематографістів, які братимуться за створення стрічок про війну, звертатися до очевидців подій та консультантів.

До того ж депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін звернувся до Міністерства культури й інформаційної політики та Ради національної безпеки з проханням перевірити «всі обставини та факти фільму на предмет порушення законодавства». Депутат також закликав тих маріупольців, яких обурило викривлення у фільмі «Юрик» подій весни 2022 року, надсилати власні звернення до Мінкульту.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв також відреагував на дискусію навколо «Юрика», наголосивши, що МКІП не є замовником у виробництві стрічки та не фінансував її.