«Замість життя – виживання». Що відбувається в окупованому Маріуполі (фото)

У міськраді Маріуполя зазначають, що окупанти роблять життя містян нестерпним

В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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У міськраді зазначають, що в Маріуполі за майже півтора року окупації майже нічого не змінилося. Зокрема, більшість пошкоджених внаслідок війни будинків досі перебувають у напівзруйнованому стані.

Руйнування в Маріуполі скріншот з відео

«Псевдоремонти не поліпшують умов життя, а робляться лише для відмивання коштів», – зазначили в міськраді.

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Жителі Маріуполя змушені стояти в довгих чергах скріншот з відео

Окрім того, маріупольці змушені стояти у довжелезних чергах, аби отримати будь-який документ чи потрапити до лікарні. Усе через знищення усіх ЦНАПів та розгалуженої медичної системи. Міськрада резюмує: замість життя маріупольці змушені виживати.

Нагадаємо, що Сили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби. Шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби росіян – «Газель», дві «Ниви» та «Буханка».

До слова, До Дня незалежності України на каналі СТБ відбулася прем'єра військової драми «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». В основі фільму – реальні події в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте фільм викликав громадське обурення, а українці щодня обговорюють його в соціальних мережах.