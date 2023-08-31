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«Замість життя – виживання». Що відбувається в окупованому Маріуполі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Замість життя – виживання». Що відбувається в окупованому Маріуполі (фото)
Більшість пошкоджених внаслідок війни будинків у Маріуполі досі перебувають у напівзруйнованому стані
скріншот з відео

У міськраді Маріуполя зазначають, що окупанти роблять життя містян нестерпним

В окупованому Маріуполі люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у довжелезних чергах до «державних» установ. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У міськраді зазначають, що в Маріуполі за майже півтора року окупації майже нічого не змінилося. Зокрема, більшість пошкоджених внаслідок війни будинків досі перебувають у напівзруйнованому стані.

Руйнування в Маріуполі
Руйнування в Маріуполі
скріншот з відео

«Псевдоремонти не поліпшують умов життя, а робляться лише для відмивання коштів», – зазначили в міськраді.

Жителі Маріуполя змушені стояти в довгих чергах
Жителі Маріуполя змушені стояти в довгих чергах
скріншот з відео

Окрім того, маріупольці змушені стояти у довжелезних чергах, аби отримати будь-який документ чи потрапити до лікарні. Усе через знищення усіх ЦНАПів та розгалуженої медичної системи. Міськрада резюмує: замість життя маріупольці змушені виживати.

Нагадаємо, що Сили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби. Шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби росіян – «Газель», дві «Ниви» та «Буханка».

До слова, До Дня незалежності України на каналі СТБ відбулася прем'єра військової драми «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». В основі фільму – реальні події в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте фільм викликав громадське обурення, а українці щодня обговорюють його в соціальних мережах.

Теги: Маріуполь війна окуповані території

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