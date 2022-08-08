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Прибрали свої? З’явилися подробиці загибелі терористки «Корси»

Надія Клочко
glavcom.ua
Прибрали свої? З’явилися подробиці загибелі терористки «Корси»
Терористка «Корса» загинула 29 липня
фото з відкритих джерел

Ексміліціянтка Ольга Качура зрадила Україну у 2014 році

Стали відомі подробиці ліквідації скандальної терористки «ДНР» Ольги Качури з позивним «Корса». Виявляється, що одіозна командирка артилерії бойовиків була ліквідована не в результаті прицільного удару Himars, а внаслідок підриву автомобіля. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За даними Казанського, «Корсу» загадково вбили в тилу. Ймовірно, її автомобіль підірвали. Журналіст також показав фото з місця ліквідації терористки.

Терористка Ольга Качура загинула 29 липня
Терористка Ольга Качура загинула 29 липня

«Пишуть, що це її автомобіль, в який чи то вистрілили з ПТКР (протитанкова керована ракета), чи то підірвали невідомим вибуховим пристроєм. Нібито знову «невловима ДРГ». І це при тому, що жодних українських ДРГ у Горлівці не було з 2014 року. На 90% можна твердити, що «Корсу» замочили свої. Сценарій рівно той самий, що з Бєдновим та Мозговим у 2015-му», – написав Казанський.

Як відомо, до 2014 року Ольга Качура служила в міліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів і приєдналася до формувань бойовика Ігоря Безлера. «Корса» командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню «Град» та віддавала накази про цинічні та жорстокі обстріли Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Маринівки, Авдіївки Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

У січні цього року український суд заочно засудив Качуру до 12 років в'язниці. Її визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що загинула російська терористка, колишня командирка артилеристів «ДНР» Ольга Качура з позивним «Корса». За заявами бойовиків «ДНР», терористка загинула 29 липня нібито внаслідок обстрілу з боку українських військових. 

Читайте також: Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
Теги: «ДНР» війна Донбас

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