«Полковниця військ «ДНР», яка наказувала бомбити «градами» українську армію, отримала вирок

У суді колишня «ополченка» «ДНР» заявила, що обвинувачена їздила на навчання до Росії

Командира артилерійського дивізіону «ДНР» визнано винною в участі в терористичній організації

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винною командира артилерійського дивізіону «третьої окремої мотострілецької бригади «Беркут» 1-го армійського корпусу терористичної організації «ДНР» Ольгу Качуру в участі в терористичній організації. Їй призначено покарання – 12 років в’язниці з конфіскацією майна, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 грудня.

Слідство довело: у 2014 році обвинувачена добровільно вступила до лав терористичної організації «Донецька народна республіка». Має звання «полковник військ «ДНР», керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих військових формувань України реактивними системами залпового вогню БМ-21 «ГРАД» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області. Внаслідок чого загинули та були поранені солдати української армії.

Наразі обвинувачена продовжує брати участь у здійсненні терористичних актів на території Донецької області. Захисник не погодився з обвинуваченням його клієнтки і вважав її вину у вчиненні злочину не доведеною.

Водночас суд дійшов висновків, що винуватість обвинуваченої підтверджується дослідженими та перевіреними під час судового слідства доказами. Зокрема, у суді колишня «ополченка» «ДНР» розповіла, що знайома з обвинуваченою з 2000-х років. Тоді Ольга Качура, за її словами, була майором МВС України. Пізніше вони зустрілись під час збройного конфлікту на Донбасі. Свідок зауважила, що обвинувачена брала участь у бойових діях на боці «ДНР», а також їздила на навчання до Росії.

«Державним обвинуваченням було доведено, що Ольга Качура усвідомлювала, що «ЛНР» і «ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації; вчиняють захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії; перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції», – сказано у вироку.

Суд зауважив, що термін відбуття покарання обвинуваченій варто рахувати з моменту її затримання. Також із засудженої Феміда розпорядилася стягнути 5,8 тис. грн у вигляді судових витрат.

Як повідомляв «Главком», у грудні Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. До січня 2015 року бойовик Михед працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. У тому числі, здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.