ДБР повідомило про підозру п'ятьом зрадникам-експолісменам із так званої «ДНР» 

Колаборанти допомагали окупантам на Донеччині

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення Росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога. Про це повідомила пресслужба установи.

В обмін на зраду окупанти запропонували колаборантам «карколомні» кар’єри у так званому міністерстві внутрішніх справ терористичної організації «донецька народна республіка». Зокрема, один з них став заступником міністра, а інший – «ректором академії ім. Дзержинського» (до окупації – Донецький інститут внутрішніх справ). Інші правоохоронці добровільно обійняли більш скромні посади у терористичному відомстві.

«Всі вони брали участь у брифінгах для місцевих засобів масової інформації, де публічно висловлювали свою підтримку державі-агресору та діям її збройних формувань, принижували гідність Збройних сил України та української влади», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, днями працівники Державного бюро розслідувань затримали на Донеччині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника – правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку.

Раніше ДБР оголосило підозру у держзраді екскомандиру корвета «Тернопіль».