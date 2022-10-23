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Удар на $32 млн. За день на півдні ЗСУ приземлили два ворожих «Алігатори»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар на $32 млн. За день на півдні ЗСУ приземлили два ворожих «Алігатори»
Вартість російського вертольота Ка-52 становить $16 млн
фото з відкритих джерел

ЗСУ завдали п’ять ударів штурмовою та армійською авіацією по районах зосередження окупантів на півдні

За минулу добу, 22 жовтня, на півдні України українські захисники збили два ворожих гелікоптери «Алігатор» та завдали п’ять ударів штурмовою та армійською авіацією по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«У відповідь на 3 рашистських авіаудари гелікоптерами наші зенітники відповіли збиттям ще одного, вже другого за цей бойовий день, ворожого «Алігатора», – йдеться у повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Орієнтовні втрати противника за добу склали:

  • 47 рашистів,
  • два танки,
  • реактивна система залпового вогню «Град»,
  • протитанковий ракетний комплекс,
  • 16 одиниць авто-бронетанкової техніки,
  • чотири склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах;
  • пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю «Мста-С» та ще три одиниці автобронетехніки.

У штормовому Чорному морі шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні два великих десантних кораблі та два ракетоносії із 16 ракетами «Калібр» напоготові.

«Незважаючи на зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Цілком імовірне застосування ворожої авіації для пуску ракет, масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі», – зазначає ОК «Південь».

Також військові попереджають, що штормове море може приносити міни, тож слід бути обережними.

Раніше повідомлялося, що вранці 22 жовтня у Бериславському районі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.

Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна

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