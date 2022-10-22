На Херсонщині збито ударний російський вертоліт

Підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади приземлив Ка-52

У Бериславському районі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади збив ударний вертоліт окупантів Ка-52. Про це ідеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

Вертоліт вдалося збити близько 12:00 години, під час масштабної повітряної тривоги в Україні.

Як відомо, у суботу, 22 жовтня, о 7 годині ранку окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Нагадаємо, близько 7:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під час неї окупанти масовано атакували Україну ракетами.

Так, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

У Луцьку є прильоти в об‘єкт енергетики.

Також у суботу вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Згодом стало відомо, що в Київській області сили ППО збили кілька ракет, що летіли на столицю.

Також російські окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини.