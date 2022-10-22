Як ЗСУ знищують рашистський танк американским комплексом TOW (відео)

Українські воїни показали знищення російського танка американським комплексом TOW

ЗСУ отримали від Пентагону близько 1,5 тис. одиниць протитанкових комплексів. Вони використовуються мобільними групами в тандемі з бронеавтомобілями HMMWV. Про це повідомляють у Twitter-акаунті Ukraine Weapons Tracker.

Цього тижня в глобальній мережі з’явився відеоролик, у якому зафіксовано бойове застосування TOW бійцями української армії. Протитанковий комплекс комплектується тепловізійним прицілом. По ворожому танку показаний у відеоролику TOW працював з броньовика HMMWV.

#Ukraine: Video purporting to show the 1st Ukrainian TOW ATGM strike against a Russian vehicle has surfaced, with a M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System used, complete with thermal optics.



However, we cannot verify if this is combat use or training abroad. pic.twitter.com/xWQX2QJTfp — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 20, 2022

Комплекс TOW є аналогом «Стугни». Він здатний вражати бронетехніку на відстані 3,7 км. Ціль підсвічується лазерним цілевказівником. Оператор повинен супроводжувати її до моменту ураження. Ракета TOW пробиває 900-мм броню з динамічним захистом.

Завдяки підтримці союзників рівень насиченості української армії протитанковими засобами є одним із найвищих на планеті. Крім TOW, на озброєнні ЗСУ перебувають комплекси Javelin, NLAW тощо.

Раніше стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ.

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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