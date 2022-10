Як ЗСУ знищують рашистський танк американским комплексом TOW (відео)

ЗСУ отримали від Пентагону близько 1,5 тис. одиниць протитанкових комплексів. Вони використовуються мобільними групами в тандемі з бронеавтомобілями HMMWV. Про це повідомляють у Twitter-акаунті Ukraine Weapons Tracker.

Цього тижня в глобальній мережі з’явився відеоролик, у якому зафіксовано бойове застосування TOW бійцями української армії. Протитанковий комплекс комплектується тепловізійним прицілом. По ворожому танку показаний у відеоролику TOW працював з броньовика HMMWV.

#Ukraine: Video purporting to show the 1st Ukrainian TOW ATGM strike against a Russian vehicle has surfaced, with a M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System used, complete with thermal optics.



However, we cannot verify if this is combat use or training abroad. pic.twitter.com/xWQX2QJTfp