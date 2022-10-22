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Як ЗСУ знищують рашистський танк американским комплексом TOW (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як ЗСУ знищують рашистський танк американским комплексом TOW (відео)
TOW є аналогом української «Стугни»
фото з відкритих джерел

Українські воїни показали знищення російського танка американським комплексом TOW

ЗСУ отримали від Пентагону близько 1,5 тис. одиниць протитанкових комплексів. Вони використовуються мобільними групами в тандемі з бронеавтомобілями HMMWV. Про це повідомляють у Twitter-акаунті Ukraine Weapons Tracker.

Цього тижня в глобальній мережі з’явився відеоролик, у якому зафіксовано бойове застосування TOW бійцями української армії. Протитанковий комплекс комплектується тепловізійним прицілом. По ворожому танку показаний у відеоролику TOW працював з броньовика HMMWV.

Комплекс TOW є аналогом «Стугни». Він здатний вражати бронетехніку на відстані 3,7 км. Ціль підсвічується лазерним цілевказівником. Оператор повинен супроводжувати її до моменту ураження. Ракета TOW пробиває 900-мм броню з динамічним захистом.

Завдяки підтримці союзників рівень насиченості української армії протитанковими засобами є одним із найвищих на планеті. Крім TOW, на озброєнні ЗСУ перебувають комплекси Javelin, NLAW тощо.

Раніше стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ.

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія ЗСУ зброя війна танки

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