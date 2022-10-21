ЗСУ отримали від Євросоюзу партію військової допомоги (фото)

Цього разу Україна отримала від ЄС вантажівки

Голова Служби інструментів зовнішньої політики ЄС зустрівся у Києві із представниками Міноборони України та іншими партнерами. Про це повідомила пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

«Посилюємо мобільність та кібероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру», – повідомили у представництві ЄС, і зазначили, що до України прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності.

🇺🇦Посилюємо мобільність та кибероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру #EPF. Очільник @EU_FPI зустрівся із @DefenceU та іншими партнерами в Києві, а 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності прибули в 🇺🇦 https://t.co/H1zIioQ4yD — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) October 21, 2022

Раніше президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.