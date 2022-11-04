Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати

У Мелітополі пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах

Внаслідок атаки Збройних сил України по позиціях російських загарбників у Голій Пристані на Херсонщині загинули 18 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією 18 російських загарбників знищено та двоє – поранено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони в Мелітополі, поранення отримали близько 50 рашистів.

«Знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах», – зазначили в Генштабі.

Як відомо, Збройні сили України завдали удару по окупаційній адміністрації у тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині 3 листопада. Епіцентром став кабінет «голови місцевої адміністрації» Геннадія Недялкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів, які сталися біля селища Світлодолинське Мелітопольського району, був зруйнований залізничний міст.

До слова, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.