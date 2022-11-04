Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати
У Голій Пристані внаслідок атаки ЗСУ загинули 18 рашистів
скрін з відео

У Мелітополі пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах

Внаслідок атаки Збройних сил України по позиціях російських загарбників у Голій Пристані на Херсонщині загинули 18 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією 18 російських загарбників знищено та двоє – поранено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони в Мелітополі, поранення отримали близько 50 рашистів. 

«Знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах», – зазначили в Генштабі.

Як відомо, Збройні сили України завдали удару по окупаційній адміністрації у тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині 3 листопада. Епіцентром став кабінет «голови місцевої адміністрації» Геннадія Недялкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів, які сталися біля селища Світлодолинське Мелітопольського району, був зруйнований залізничний міст.

До слова, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: окупанти Україна росія Херсонщина Мелітополь Генштаб війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епіцентром став кабінет «голови місцевої адміністрації» Геннадія Недялкова
ЗСУ знищили адміністрацію окупантів у Голій Пристані (відео)
Вчора, 13:35
Окупанти за вчора втратили в Мелітополі десятки одиниць техніки
«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога
Сьогодні, 14:36
Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів по Україні
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
Сьогодні, 18:21

Події в Україні

Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні
Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні
Кулеба повідомив, коли Україна отримає танки Т-72
Кулеба повідомив, коли Україна отримає танки Т-72
Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку
Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку
Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати
Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати
Рашисти створили екологічну загрозу на Херсонщині – «Південь»
Рашисти створили екологічну загрозу на Херсонщині – «Південь»
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
185K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
69K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
67K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
55K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
42K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту