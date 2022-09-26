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Удар по Первомайському: загинуло четверо людей (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Первомайському: загинуло четверо людей (фото)
Наслідки рашистської атаки по Первомайському
ДСНС Харківської області

Внаслідок удару по Первомайському загинула 15-річна дівчина

Внаслідок рашистської атаки по Первомайському на Харківщині загинуло четверо людей. Про це повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал, передає «Укрінформ».

«Внаслідок удару загинули четверо цивільних осіб: дівчина 15 років, двоє чоловіків та одна жінка», – сказала Шаповал.

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Як повідомлялося, у Первомайському окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури. Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки.

Нагадаємо, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: Харківщина окупанти росія Україна рашисти

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