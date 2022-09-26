Ворог вдарив по Харківщині: уражено цивільну інфраструктуру (відео)

Про місце влучання поки не повідомляють

Влада закликає місцевих жителів зберігати спокій

Під час повітряної тривоги російські загарбники вдарили по Харківщині. Згодом атаку підтвердив мер міста Первомайський Микола Бакшеєв.

«Шановна громадо. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо. Не викладайте фото і відео влучання», – йдеться в повідомленні.

Більш точну інформацію стосовно наслідків обіцяють повідомити згодом.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій. За можливості перейти в укриття або використовувати правило двох стін.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.