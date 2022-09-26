Окупанти обстріляли Харківщину: виникла пожежа на агропідприємстві

Серед постраждалих 19-річна дівчина

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину, найбільше дісталося Куп’янську, Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районам. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківськоум районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі», – йдеться у повідомленні.

Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру.

«Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки», – додає Синєгубов.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме.

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть.