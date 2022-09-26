Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Харківщину: виникла пожежа на агропідприємстві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину: виникла пожежа на агропідприємстві
Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи
фото з відкритих джерел

Серед постраждалих 19-річна дівчина

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину, найбільше дісталося Куп’янську, Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районам. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківськоум районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі», – йдеться у повідомленні.

Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру.

«Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки», – додає Синєгубов.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме. 

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть. 

Читайте також: Як довго росіяни ще обстрілюватимуть Харків? Голова ОВА оцінив ситуацію
Теги: пожежа Харків чоловік військові окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківщині викрили зрадників з-поміж правоохоронців
На Харківщині викрили зрадників з-поміж правоохоронців
24 вересня, 23:24
«Мівіна» припинила виробництво
Навіть «Мівіна» припинила виробництво. Влада оцінила економічну ситуацію на Харківщині
Вчора, 21:59
На Харківщині поранень дістали сім мирних жителів
Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Постраждали діти
24 вересня, 10:04

Події в Україні

Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  
Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  
Стало відомо, скільки Росія мобілізувала жителів окупованого Криму
Стало відомо, скільки Росія мобілізувала жителів окупованого Криму
Псевдореферендум в «ЛНР»: Гайдай розповів про явку на окупованих територіях
Псевдореферендум в «ЛНР»: Гайдай розповів про явку на окупованих територіях
Окупанти обстріляли Харківщину: виникла пожежа на агропідприємстві
Окупанти обстріляли Харківщину: виникла пожежа на агропідприємстві
ЗСУ за добу знищили пів тисячі ворогів і десятки техніки
ЗСУ за добу знищили пів тисячі ворогів і десятки техніки
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
37K
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
36K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
32K
Захід зрозумів, що Путін не зупиниться ні в Луганську, ні в Херсоні
32K
Лавров потрапив у конфуз на Генасамблеї ООН (відео)
31K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту