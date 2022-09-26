Ракетний удар по Первомайському: влада повідомила про жертви

Окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури

Внаслідок рашистської атаки на місто Первомайський у Харківській області загинула 15-річна дівчина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Первомайському окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури. Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки.

Інформація про поранених уточнюється.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.