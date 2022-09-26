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ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та 12 окремих важливих цілей ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та 12 окремих важливих цілей ворога
Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів по позиціях рашистів

Триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за поточну добу противник завдав два ракетних та чотири авіаційних удари, здійснив понад сім обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області. Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;
  • на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка.
  • на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Окупанти продовжують проведення так званих «референдумів» на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України. Ворог посилює фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України.

Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка. 

Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та п'ять позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ і артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна рашисти

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