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Удар по Покровську: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по Покровську: рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини (фото)
У Покровському районі триває пошуково-рятувальна операція після атаки РФ
фото: МВС

Від російської атаки на Покровський район загинули вже шестеро дітей

Російські окупанти ввечері 6 січня атакували Покровський район Донецької області. У селі Рівне сьогодні вранці рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої дитини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Станом на зараз відомо вже про дев’ятьох поранених. На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває операція з пошуку ще дев’ятьох людей, із них – четверо дітей. 

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У Покровському районі триває пошуково-рятувальна операція після атаки РФ
фото: МВС

Крім того, вчора ввечері з-під завалів у Покровську рятувальники вилучили тіло жінки. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровському району Донецької області ракетами С-300 . Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. 

Учора ввечері повідомлялося про 11 загиблих людей у Покровському районі, серед яких п'ятеро дітей, а також вісьмох поранених.

Теги: поранення діти обстріл Донеччина

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