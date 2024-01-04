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Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
Росія била по Україні північнокорейськими ракетами 30 грудня та 2 січня 2023 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 км

Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Про це повідомив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 км.

Політик зазначив, що ударів такими ракетами по території України було завдано 30 грудня та 2 січня.

При цьому, як додав координатор Ради національної безпеки Білого дому, Росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет у Ірану.

Так, Кірбі закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

Теги: обстріл росія Північна Корея ракета війна

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Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
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