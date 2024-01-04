Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім

Росія била по Україні північнокорейськими ракетами 30 грудня та 2 січня 2023 року

За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 км

Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Про це повідомив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 км.

Політик зазначив, що ударів такими ракетами по території України було завдано 30 грудня та 2 січня.

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При цьому, як додав координатор Ради національної безпеки Білого дому, Росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет у Ірану.

Так, Кірбі закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.