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СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова
Колаборантка Ані Григорян є «заступницею» голови окупаційного «комітету молодіжної політики Криму»
фото: Anton Rogalevych

Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України і вступати в російські військові училища

Соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян українські спецслужби оголошено про підозру. Зокрема, вона причетна до підготовки дітей до війни проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – «заступницю» голови окупаційного «комітету молодіжної політики Криму». На цю «посаду» її призначили за особистої протекції гауляйтера Сергія Аксьонова в листопаді 2022 року для масового нав'язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Перебуваючи в лавах загарбницького «уряду», Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України і вступати в російські військові училища. З такими «тезами» вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Фігурантка очолює так званий «центр військово-патріотичного виховання «Авангард», який створений окупантами на території півострова.

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактики ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

«Окрім військового «курсу» учнів «обробляють» ідеологічно, щоб сформувати в них вороже ставлення до нашої держави та підготувати до участі в бойових діях проти Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Щоб примусово залучити дітей до «Авангарду», колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл і проводить відповідну роботу з батьками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорян про підозру за фактом колабораційної діяльності.

СБУ оголосила про підозру колаборантці Григорян
СБУ оголосила про підозру колаборантці Григорян
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність семи чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них – соратниця Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав збройних сил Росії.

До слова, СБУ затримала у Києві колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Затриманим виявився ексчиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику РФ щодо України.

Теги: діти Крим колабораціонізм Сергій Аксьонов СБУ

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