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Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка
Британські аналітики констатували, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні
фото з відкритих джерел

Нещодавні удари, найімовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість

У Міноборони Британії вважають, що Росія, принаймні тимчасово, змінила підхід до нанесення ударів по Україні з далекої відстані, більше націлившись на оборонні потужності, а не на енергетичну інфраструктуру України. Про це йдеться в огляді, який відомство опублікувало 3 січня.

Британські аналітики констатували, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні. Її війська залучили значну частину запасів крилатих та балістичних ракет повітряного базування, накопичених останніми місяцями.

Нещодавні удари, найімовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України, вважають британські розвідники.

Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких пріоритет віддавався енергетичній інфраструктурі України.

Здавалося, що Росія збирається відновити цю кампанію, завдавши удару по енергетичних об’єктах на початку грудня 2023 року. Однак нові російські операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання Росією ударів на великій відстані.

Ті, хто планують російські операції, майже напевно визнають все більшу важливість відповідних оборонних промислових потужностей, оскільки вони готуються до тривалої війни, констатували у британському Міноборони.

Нагадаємо, раніше британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року. 

Як відомо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що світ у відповідь на масштабний ракетний обстріл України 2 січня має посилити санкції проти Росії та надати нашій країні ракети дальнього радіуса дії.

Зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Теги: британська розвідка ворог втрати промисловість обстріл Міноборони санкції росія розвідка

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