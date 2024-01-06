Від російської атаки на Покровськ загинули п'ятеро дітей

Загальна кількість жертв сягнула 11

Внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

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«Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще вісьмох. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю», – зазначив очільник Донецької ОВА.

Тим часом, як інформує ДСНС, надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу, триває пошуково-рятувальна операція.

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У місті Покровськ внаслідок обстрілу повністю знищено 2 приватні житлові будинки. З-під завалів вдалось врятувати чоловіка. За попередньою інформацією, під завалами двох будинків можливе перебування ще 6 людей, з них 2 дітей. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

В селі Рівне Мирноградської МВА внаслідок прямого влучання повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало 6 осіб, з них 3 дітей, пошукові-рятувальні роботи тривають.

Також на місці обстрілу рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку на площі 100 кв. м.

Усього пошкоджено 48 приватних житлових будинків.

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Загалом для проведення робіт залучено 38 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровську Донецької області.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по Кропивницькому на одному із промислових об’єктів загинула людина, є травмовані. Після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко заявила, що інформації про аварійні відключення немає. За її словами, електропостачання могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.