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Окупанти обстріляли Покровськ: спалахнула пожежа, є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Покровськ: спалахнула пожежа, є постраждалі
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу

У ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів є поранені. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, потрапили до адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі», – заявив Філашкін.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу.

Він також додав, що точні наслідки ударів встановлюються.

Окупанти обстріляли Покровськ: спалахнула пожежа, є постраждалі фото 1

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по Кропивницькому на одному із промислових об’єктів загинула людина, є травмовані. Після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко заявила, що інформації про аварійні відключення немає. За її словами, електропостачання могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.

Нагадаємо, увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, яка наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

Теги: пожежа обстріл рятувальники росіяни російська ракета

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