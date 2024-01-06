Окупанти обстріляли Покровськ: спалахнула пожежа, є постраждалі
Під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу
У ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів є поранені. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, потрапили до адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі», – заявив Філашкін.
За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу.
Він також додав, що точні наслідки ударів встановлюються.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по Кропивницькому на одному із промислових об’єктів загинула людина, є травмовані. Після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко заявила, що інформації про аварійні відключення немає. За її словами, електропостачання могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.
Нагадаємо, увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, яка наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.
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