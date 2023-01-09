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Новий масований ракетний удар: розвідка повідомила, що може стати ціллю окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий масований ракетний удар: розвідка повідомила, що може стати ціллю окупантів
фото ілюстративне

Росіяни намагатимуться вдарити по енергетичній інфраструктурі України

Російські терористи готуються до нових обстрілів України навіть попри те, що відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Corriere della Sera.

Скібіцький зазначив, що росіяни можуть вдарити по енергетиці України у холодну погоду.

«Вони (окупанти – «Главком») все одно намагатимуться вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Очікується зниження температури. І вони намагаються залишити без світла населення всієї України особливо в ці моменти, коли холодніше», – додав представник розвідки.

Раніше повідомлялося, що судячи з розвідданих, у росіян станом на 3 січня було 177 ракет «Калібр», Х-101 та Х-55.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині окупанти вдарили ракетами по ринку.

До слова, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ розвідка

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