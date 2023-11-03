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Україна без жодного пострілу вивела з поля бою 17 тисяч окупантів – Insider

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна без жодного пострілу вивела з поля бою 17 тисяч окупантів – Insider
фото ілюстративне

Україна ефективно використовує низький моральний стан серед окупантів

Завдяки влучним інформаційним операціям, Україна вивела з поля бою близько 17 тисяч російських військових, не зробивши при цьому жодного пострілу. Таку заяву зробив голова командування спеціальних операцій армії США, генерал-лейтенант Джонатан Брага, пише Business Insider.

Брага вказав на ефективне використання Україною низького морального стану серед російських військових для проведення успішних медіа-кампаній.

«Ми підтримували наших українських партнерів. У вас є 17 тис. росіян, які покинули Україну. Це 17 тис. солдатів, яких вам не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило оборонні механізми (окупантів – «Главком»), – заявив він.

Видання зазначає, що наполегливість у поширенні інформаційних повідомлень стала важливим інструментом для України, що переконало тисячі російських військових залишити свої позиції. Через активне використання соціальних мереж, українські військові та розвідувальні служби здобувають детальну інформацію про противника, його техніку та особовий склад, що стає основою для ефективних ударів по окремих військовослужбовцях та підриву їхнього бойового духу.

«На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів, підрив загального потенціалу підрозділу – це невід’ємна і традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб посіяти сумніви у свідомості противника», – сказав Брага.

Очільник командування додав, що є безліч прикладів поширення низького бойового духу серед російських військових, що можуть бути використані українськими операціями, і Кремль намагається протидіяти цьому явищу. Серед цих прикладів – жорстокі методи РФ, такі як страти солдатів, які відмовляються виконувати накази або відступають, як це було у практиці радянських військ під час Другої світової війни та інші.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Теги: війна ЗСУ окупанти Україна

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