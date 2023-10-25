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Україна може отримати конфісковану у Лівії військову техніку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна може отримати конфісковану у Лівії військову техніку
фото ілюстративне

Члени Європарламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку Україні

Україна може отримати військову техніку, що була конфіскована у 2022 році біля берегів Лівії. З відповідною ініціативою виступили депутати Європарламенту. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.

Зазначається, що члени Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку українській армії. Зокрема, нідерландський ліберальний законодавець Барт Гротуйс попросив членів Європарламенту підписати листа до кінця робочого дня четверга, 26 жовтня.

«Ми закликаємо вас передати Україні захоплені транспортні засоби операції IRINI та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї, чи інших операцій ЄС», – йдеться у листі.

Очікується, що 27 жовтня лист буде надіслано державам-членам з Комітету з питань політики та безпеки Європейської ради, який керує політикою безпеки, і Комітету Європейського сприяння миру, який відповідає за позабюджетне фінансування ЄС, що надається Україні.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: Лівія війна Україна Європа військова техніка

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