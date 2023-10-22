На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)

На світанку російські окупанти почали штурм позицій десантників, однак зазнали повної невдачі

Українські десантники ліквідували дев’ять танків та бойових машин піхоти ворога на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних сил України в Telegram.

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Як зазначається, в одному бою миколаївські десантники знищили п’ять танків і чотири бойові машини піхоти противника.

«Ворог знову перевірив стійкість оборони десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які виконують бойові завдання на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними пресслужби, на світанку російські окупанти розпочали штурм позицій десантників із Миколаєва. Щоб досягнути ефекту повної несподіванки, ворог застосував дими. Утім, розвідка вчасно помітила рух ворожої колони, а артилерія десантників почала завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, що українські військові знищили російський РЛС «Зоопарк», який коштує понад $10 млн.

Як повідомлялося, російські війська, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто.

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До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.