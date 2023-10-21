На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки

За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 31 танк противника

На Таврійському напрямку тривають запеклі бої

Протягом доби 20 жовтня на Таврійському напрямку українськими військовими було знищено та пошкоджено понад 200 одиниць ворожої техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі.

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Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку у живій силі за добу – 1051 особа. Два окупанти потрапили в полон.

Тарнавський уточнив, що знищено 143 одиниці військової техніки противника:

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31 танк,

74 ББМ,

шість артилерійських систем,

три РСЗВ,

18 БпЛА,

десять одиниць автомобільної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків. Бойові дії тривають.

Загалом за добу на Таврійському напрямку ворог завдав одного ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того здійснив 859 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

Як повідомлялося, втрати російських загарбників станом на 20 жовтня серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість окупантів – 1 тис. 380 осіб.