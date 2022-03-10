Україна не просто тримається, ми переходимо в контратаку – Міноборони

Російські терористи не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених

Опір російським окупантам виходить на новий рівень: кого будуть брати в армію

Ніхто у світі не вірив, що Україна вистоїть перед вторгненням РФ. Тим більше – що протримаємось так довго. А ми не просто тримаємось, а вже переходимо до контратак. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своєму відеозверненні увечері 10 березня.

«Плани ворога зламані. Весь світ це бачить і намагається осягнути зміни. Щиро дякую усім нашим захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву. Медикам, рятувальникам, волонтерам. Разом – ми сила, яку не здолати», – сказав міністр.

Також Резніков розповів, що наразі пріоритеті для Міноборони.

«Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує», – наголосив він.

Зараз пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів.

Також йде масштабна робота над посиленням армії.

Міністр оборони попросив військовозобов’язаних українців бути на зв’язку і пообіцяв, що «ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт».

До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення.

Нагадаємо, сьогодні Резніков заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

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