Російські окупанти обстріляли Ніжин з «Ураганів»: є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілів – восьмеро поранених та двоє загиблих

Російські війська влаштували 10 березня обстріл з «Ураганів» у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок обстрілу є жертви. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

«Сьогодні о 14:20 був руйнівний обстріл РСЗВ «Ураган». Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, пошкоджено 40 м теплотраси, наразі там проводять ремонт. Мер анонсував, що до кінця дня тепло має знову з’явитися в домівках.

Також внаслідок обстрілу чотири будинки залишились без світла. У школі, дитсадку та амбулаторії сімейної медицини вибухом пошкодило вікна. Проте відповідні служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про свіжі втрати ворога на Чернігівщині. Також відомо, що на Чернігівщині окупанти ховають техніку серед будинків.

Станом на вечір 10 березня російських окупантів зупинено на всіх напрямках.

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