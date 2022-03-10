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    Китай уперше назвав війною російське вторгнення в Україну

    Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що війна в Україні припиниться якомога швидше - Китай уперше назвав війною російське вторгнення в Україну
    Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що війна в Україні припиниться якомога швидше
    фото: Reuters

    Китай сподівається, що війна в Україні завершиться якомога швидше

    Міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше. Про це повідомляє Reuters.

    Китай сподівається, що війна в Україні завершиться якомога швидше, заявив Ван І, вперше кваліфікуючи ситуацію в Україні як «війну».

    «Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиниться якомога швидше», – сказав Ван під час відеоконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

    Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.

    Раніше Китай пообіцяв продовжувати нормальні торговельні відносини з Росією, попри масовий вихід з ринку країни-агресора європейських та американських компаній. Водночас Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.

    Як повідомлялось, японські промислові гіганти масово припиняють працювати в РФ.

    Теги: Росія міністр війна Китай
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    Китай уперше назвав війною російське вторгнення в Україну