Китай уперше назвав війною російське вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що війна в Україні припиниться якомога швидше

Китай сподівається, що війна в Україні завершиться якомога швидше

Міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше. Про це повідомляє Reuters.

Китай сподівається, що війна в Україні завершиться якомога швидше, заявив Ван І, вперше кваліфікуючи ситуацію в Україні як «війну».

«Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиниться якомога швидше», – сказав Ван під час відеоконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.

Раніше Китай пообіцяв продовжувати нормальні торговельні відносини з Росією, попри масовий вихід з ринку країни-агресора європейських та американських компаній. Водночас Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.

Як повідомлялось, японські промислові гіганти масово припиняють працювати в РФ.