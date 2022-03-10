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    Російський журналіст назвав єдину людину, до якої прислухається Путін

    Юрій&nbsp;Ковальчук опинився в колі близьких друзів і радників Путіна у 1990-х роках - Російський журналіст назвав єдину людину, до якої прислухається Путін
    Юрій Ковальчук опинився в колі близьких друзів і радників Путіна у 1990-х роках

    Путін обірвав усі зв’язки й спілкування з колишнім колом друзів та наближених радників

    Російський журналіст, автор книги «Вся кремлівська рать» Михайло Зигарь написав у The New York Times колонку під назвою «Як Володимир Путін втратив інтерес до сьогодення».

    Зигарю розповіли кілька джерел у Кремлі та членів бізнес-еліти Росії, що Путін майже ні до кого не дослухається і особисто не спілкується, крім бізнесмена Юрія Ковальчука.

    Навесні і влітку 2020 року, у розпал пандемії коронавірусу у світі, Путін сидів на самоізоляції у своїй резиденції у Валдаї. В резиденції весь цей час із Путіним перебував його друг Ковальчук.

    Ковальчук опинився в колі близьких друзів і радників Путіна у 1990-х роках. Він володіє найбільшою часткою акцій комерційного банку «Банк Россия» та контролює кілька державних медіа.

    Світогляд Ковальчука журналіст описує як суміш гедонізму, православного містицизму, віри в теорії змови щодо всюдисущого впливу США. І разом із Ковальчуком Путін теж поринув у параноїдальне захоплення колишньою величчю Росії та планами її відновлення.

    Президент РФ переконаний, що він зараз опинився в унікальному історичному становищі, коли він може відновити те, що втратили росіяни в минулі роки знущань і приниження.

    Путін та Ковальчук вважають, що Захід скористався слабкістю Росії у 90-ті роки, щоби розширити кордони НАТО аж до РФ.

    На переконання Путіна, сьогодні ситуація цілком протилежна: зараз слабкий саме Захід. Єдиний західний лідер, якого президент Росії донедавна сприймав усерйоз – канцлерка Німеччини Меркель.

    Зигарь наполягає, що ніхто не може похитнути цієї віри Путіна, бо він обірвав усі зв’язки й спілкування з колишнім колом друзів та наближених радників. За словами журналіста, навіть Ігор Сєчін, голова «Роснєфті», якого колись вважали дуже близьким другом Путіна, повинен перебувати на карантині протягом 2-3 тижнів, щоби порозмовляти з російським президентом віч-на-віч.

    Джерела Зигаря кажуть, що, схоже, Ковальчук із Путіним не налякані санкціями та ізоляцією. Навпаки, вони вважають, що запровадження суворих санкцій, ізоляція Росії та еміграція «ненадійних елементів» закордон тільки зміцнить Росію в майбутньому протистоянні.

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    Теги: Росія війна Путін #stoprussia
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    Російський журналіст назвав єдину людину, до якої прислухається Путін