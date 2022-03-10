Резніков: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії

«Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем», – написав міністр

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських загарбників та військово-політичного керівництва РФ.

Він оприлюднив у Facebook світлину, де він посміхається разом із очільником МВС Денисом Монастирським.

Резніков розповів, що все вище керівництво України на чолі з главою держави працюють на своїх місцях. Отже, російській владі неабияк прикро.

«Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії», – написав міністр.

Напередодні Резніков закликав українців допомогти у знищенні російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

фото Міноборони

Напередодні Арестович заявив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

10 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що на Київщині українські військові розгромили російських окупантів.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.



