Україна оголосила підозру «омбудсмену ЛНР»
Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду
Українська прокуратура заочно оголосила підозру омбудсмену так званої «Луганської народної республіки» Вікторії Сердюковій, яку підозрюють у сепаратизмі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що їй оголосили підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну кордонів, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
За даними слідства, Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду «уповноваженого з прав людини в ЛНР».
«Підозрювана виконує вказівки органу окупаційної влади "ЛНР", надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», - йдеться у повідомленні.