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    Події в Україні

    Україна оголосила підозру «омбудсмену ЛНР»

    Україна оголосила підозру «омбудсмену ЛНР»
    фото: t.me/s/pgo_gov_ua

    Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду

    Українська прокуратура заочно оголосила підозру омбудсмену так званої «Луганської народної республіки» Вікторії Сердюковій, яку підозрюють у сепаратизмі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Повідомляється, що їй оголосили підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну кордонів, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

    За даними слідства, Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду «уповноваженого з прав людини в ЛНР».

    «Підозрювана виконує вказівки органу окупаційної влади "ЛНР", надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», - йдеться у повідомленні.

    Теги: росія окупанти Генпрокурор «ЛНР» війна сепаратизм Україна окупація #stoprussia
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    Україна оголосила підозру «омбудсмену ЛНР»