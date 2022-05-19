Україна оголосила підозру «омбудсмену ЛНР»

Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду

Українська прокуратура заочно оголосила підозру омбудсмену так званої «Луганської народної республіки» Вікторії Сердюковій, яку підозрюють у сепаратизмі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що їй оголосили підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну кордонів, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

За даними слідства, Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду «уповноваженого з прав людини в ЛНР».

«Підозрювана виконує вказівки органу окупаційної влади "ЛНР", надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», - йдеться у повідомленні.