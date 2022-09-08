«Рамштайн-5»: США оголосять про новий пакет допомоги Україні

У новому пакеті військової допомоги будуть додаткові боєприпаси для Himars

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні 8 вересня в Німеччині на п'ятій зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, повідомляє C-SPAN.

Каль уточнив, що в новому пакеті військової допомоги будуть, серед іншого, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню Himars. «Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям», – сказав він.

Як відомо, за підсумками зустрічей у форматі «Рамштайн» понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи.

Сьогоднішнє засідання «Рамштайн» стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

Напередодні переговорів міністри оборони США та України обговорили потреби української армії на даний момент та у довгостроковій перспективі. Олексій Резніков повідомив, що незабаром очікується нова допомога від США у сфері безпеки.

У Штатах підтвердили, що готують черговий військовий пакет, але поки що його зміст не розкривають.

Адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.

Під час «Рамштайн-5» можуть обговорити надання зимового екіпірування для українських захисників. Наприкінці липня Україна надіслала запит до НАТО з проханням надати теплий одяг, взуття та зимові намети для 200 тисяч солдат ЗСУ. Альянс запропонував виділити на це кошти із спеціального трастового фонду.

Також в Офісі президента розраховують на отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони від західних партнерів.