Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн

Це вже не перший пакет підтримки від Стокгольма

Київ просить більше зброї

Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення Росії. Вартість пакета складе $46,75 млн доларів. Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, повідомляє Reuters.

Андерссон повідомила, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 млрд крон, як військової, так і цивільної.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні зброю, таку як гаубиці і снаряди. «Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї», –

сказала він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба їде до Швеції і Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових.

Крім того, уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн.